Грудне молоко від перехворілих на COVID-19 мам може захистити новонародженого

Мами, у яких під час пологів був COVID-19, можуть допомогти стимулювати вироблення імунітету у їхньої дитини шляхом грудного вигодовування. Про це свідчить невелике дослідження, проведене вченими зі США.

Відомо, що грудне молоко містить певні материнські антитіла, які можуть допомогти захистити немовлят від інфекцій у міру розвитку їхньої власної імунної системи. Дослідження показують, що це стосується і захисту від вірусу SARS-CoV-2 – молоко мам, які хворіли на COVID-19 або вакцинувались проти хвороби, містить антитіла проти вірусу.

До теми Не лише захищає, а й лікує: вчені знайшли нове потужне антитіло проти коронавірусу

Антитіла, які передаються від матері до дитини, забезпечують так званий "пасивний" імунний захист. Нове дослідження передбачає, що грудне вигодовування після COVID-19 також може допомогти стимулювати активнішу імунну відповідь у немовлят проти коронавірусу. Вчені виявили, що слина немовлят у віці до 2 місяців містила певні антитіла, спрямовані на S-білок вірусу на SARS-CoV-2.

Ми вперше показали, що мати також може запускати активну імунну відповідь новонародженого шляхом передачі імунних комплексів антиген-антитіло,

– заявила науковиця Ріта Карсетті.

При цьому вчені ще не знають, на скільки довго триває цей захист.

Ще одна причина вакцинуватися проти коронавірусу під час вагітності

Дослідники додали, що найкращий спосіб передати захисні антитіла немовлятам – це зробити вакцинацію під час вагітності. Тоді антитіла проникають через плаценту та потрапляють у кров плода.

Як проводилось дослідження