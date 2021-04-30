Вчені проаналізували результати нейрокогнітивного тестування понад 9 тисяч американських школярів 9 – 10 років і зіставили їх з даними про грудне або штучне вигодовування в дитинстві, отримані від їхніх матерів.

Також на тему: Низький рівень йоду під час вагітності небезпечний для інтелектуального розвитку плоду

Молоко матері робить дітей розумнішими

Виявилося, що у дітей, яких годували грудьми, когнітивні здібності були вищими в порівнянні з однолітками, які харчувалися молочними сумішами.

Чим довше був період природного годування, тим сильніше був цей зв'язок. Так, у дітей, яких годували грудьми до 7-12 місяців, результати нейрокогнітивних тестів були вище в порівнянні з тими, кого відлучили від грудей до 6 місяців.

Чому материнське молоко так діє

В рамках цього дослідження не вивчалися причини цього ефекту, проте автори нагадали, що в материнському молоці містяться дуже важливі поживні речовини, необхідні для здорового розвитку мозку дитини.

Зокрема, це арахідонова (ARA) і докозагексаєнова кислоти (DHA), які виробляються в організмі матері під час вагітності. Після народження дитини грудне молоко стає єдиним джерелом цих речовин.

Наші результати показують, що будь-який грудне вигодовування дає позитивний вплив на когнітивні здібності, навіть через тривалий час,

– написали вчені.

Дослідження буде тривати до тих пір, поки вихідної когорти дітей не виповниться 19-20 років.