Група людей, яка має у сім разів вищі ризики серцевого нападу при COVID-19

Згідно з новим дослідженням FH Foundation, люди з високим рівнем холестерину, серцевими захворюваннями, у випадку COVID-19 мали більше серцевих нападів.

Дослідження також підтверджує, що COVID-19 збільшує частоту серцевих нападів у людей з встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням (ASCVD).

До теми Створили алгоритм, який передбачає ризики COVID-19

Дослідники провели аналіз анамнезу 55 412 462 людей, розділивши їх на 6 порівнянних груп. Дослідники виявили, що частота серцевих нападів була найвищою у людей з діагнозом COVID-19 і наявністю діагностованого генетично високого рівня холестерину (сімейної гіперхолестеринемії).

Сімейна гіперхолестеринемія (СГ) – що це? Сімейна гіперхолестеринемія — поширене генетичне захворювання, яке збільшує ризик серцево-судинних захворювань до 20 разів через довічне підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ).

Щоб зрозуміти вплив COVID-19 на цих людей, дослідники застосували модель машинного навчання FIND FH до набору даних.

Ці результати важливі, тому що цифри говорять про важливість розуміння того, чи є у людей основне серцево-судинне захворювання або генетичний високий рівень холестерину при лікуванні інфекції COVID-19 або розгляді питання про вакцинацію,

– сказала авторка дослідження Келлі Майерс.

Люди з СГ або з ASCVD, які заразилися COVID, мали серцеві напади в сім разів частіше, ніж люди, які не заразилися вірусом.

За результатами дослідження, найвищі показники серцевого нападу виявили у людей з COVID-19, у яких вже було серцево-судинне захворювання.