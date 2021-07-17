Про які препарати мова?
В ході дослідження вчені змогли підтвердити, що статини значно знижують ризик госпіталізацій і смерті від COVID-19.
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Застосування статинів при COVID-19
Ці препарати добре відомі своїми протизапальними властивостями, тому вчені вже не раз вивчали їх дію проти SARS-CoV-2.
Крім того, рецептор АСЕ2, який SARS-CoV-2 використовує для проникнення в клітини, також є мішенню статинів.
Деталі дослідження
Команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провела кілька етапів спостережень: у дослідженні взяли участь 170 пацієнтів з COVID-19.
Виявилося, що пацієнти, які приймали статини до госпіталізації, мали нижчі ризики важких ускладнень більш ніж на 50%.
На другому етапі дослідження вибірка учасників склала понад 10 тисяч добровольців, які перехворіли на COVID-19 з січня по вересень 2020 року – у них був ускладнений перебіг хвороби.
Перспектива застосування статинів
Найбільша користь від приймання статинів була у пацієнтів з супутніми захворюваннями в анамнезі.
Тепер ми маємо дуже вагомі докази того, що статини можуть суттєво знижувати ризики смерті,
– прокоментував співавтор роботи Карен Мессер.
Вчені сподіваються, що їх відкриття сприятиме тому, що пацієнти не припинятимуть прийом статинів для контролю існуючих захворювань при інфікуванні SARS-CoV-2.