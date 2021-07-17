Група відомих препаратів на 50% знизила ризик смерті при COVID-19

Вчені виявили групу препаратів, які ефективні проти важкого перебігу коронавірусу. Найкращий результат ліки показали у групі пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.

Про які препарати мова?

В ході дослідження вчені змогли підтвердити, що статини значно знижують ризик госпіталізацій і смерті від COVID-19.

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Статини – що це за препарати? Статини призначаються людям для зниження рівня холестерину. Це група гіполіпідемічних засобів, які діють на пригнічення ферменту ГМГ-КоА редуктази, що каталізує початкові та проміжні стадії біосинтезу холестерину у печінці, і призводить до зниження рівня холестерину та ліпопротеїнів низької щільності в крові, підвищення ліпопротеїнів високої щільності.

Застосування статинів при COVID-19

Ці препарати добре відомі своїми протизапальними властивостями, тому вчені вже не раз вивчали їх дію проти SARS-CoV-2.

Крім того, рецептор АСЕ2, який SARS-CoV-2 використовує для проникнення в клітини, також є мішенню статинів.

Деталі дослідження

Команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провела кілька етапів спостережень: у дослідженні взяли участь 170 пацієнтів з COVID-19.

Виявилося, що пацієнти, які приймали статини до госпіталізації, мали нижчі ризики важких ускладнень більш ніж на 50%.

На другому етапі дослідження вибірка учасників склала понад 10 тисяч добровольців, які перехворіли на COVID-19 з січня по вересень 2020 року – у них був ускладнений перебіг хвороби.

Перспектива застосування статинів

При наявності в анамнезі пацієнтів-учасників серцево-судинних захворювань і гіпертонії –

Найбільша користь від приймання статинів була у пацієнтів з супутніми захворюваннями в анамнезі.

Тепер ми маємо дуже вагомі докази того, що статини можуть суттєво знижувати ризики смерті,

– прокоментував співавтор роботи Карен Мессер.

Вчені сподіваються, що їх відкриття сприятиме тому, що пацієнти не припинятимуть прийом статинів для контролю існуючих захворювань при інфікуванні SARS-CoV-2.