Нова робота дослідників з США та Канади довела, що цілеспрямований вплив на епігенетичні процеси в організмі з метою омолодження – діють.

До теми Краще за добавки: простий спосіб зберегти здоров'я серця

Найважливіше – скорегувати раціон, сон і фізичну активність

Відомо, що основною причиною старіння є хронічні захворювання, тому управління біологічним віком за допомогою здорового способу життя вчені вважають ключем до довголіття і здоров'я.

Деталі дослідження

У плацебо контрольованому експерименті тривалістю у вісім тижнів взяли участь 43 здорових чоловіків у віці від 50 до 72 років.

Програма"омолодження" включала:

збалансовану дієту,

повноцінний сон,

фізичні вправи і релаксацію.

Додатково учасники приймали пробіотики і фітонутрієнти.



Раціон основа якості життя / Фото Unsplash

Як змінився раціон учасників

Основні зміни в харчуванні стосувалися зниження споживання вуглеводів, прийому в їжу корисних тваринних білків, включаючи печінку і рослинні білки, а також велику кількість овочів і фруктів з метою збагачення вітамінами і мінералами.

Спорт та біоритми

Учасники також обов'язково виконували фізичні навантаження – мінімум 30 хв у день виконання вправ середньої інтенсивності.

Для зниження стресу учасники виконували дихальні практики двічі в день. Сон становив приблизно 7 годин на добу.

Дані зміни в способі життя добровольців були спрямовані на конкретний біологічний механізм, званий метильованим ДНК.

Зміни в патернах метилювання ДНК можуть з високою точністю вказувати на біологічний вік людини.



Спорт допоможе залишатись молодими / Фото Unsplash

Завершення експерименту

Для оцінки результатів вчені проаналізували зразки слини і крові учасників.

8 тижнів експерименту привели до зниження біологічного віку учасників більш ніж на 3 роки в порівнянні з контрольною групою.

Унікальність і переваги експерименту, на думку авторів, полягають у використанні безпечної програми харчування і способу життя без медикаментів.

Це означає, що будь-яка людина може не тільки її повторити, але і слідувати цим правилам протягом життя.

Тепер команда вчених набирає нових добровольців для ще одного експерименту, з більшою вибіркою людей, який повинен підтвердити отримані результати в довгостроковій перспективі.