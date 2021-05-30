Нова робота дослідників з США та Канади довела, що цілеспрямований вплив на епігенетичні процеси в організмі з метою омолодження – діють.
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Найважливіше – скорегувати раціон, сон і фізичну активність
Відомо, що основною причиною старіння є хронічні захворювання, тому управління біологічним віком за допомогою здорового способу життя вчені вважають ключем до довголіття і здоров'я.
Деталі дослідження
У плацебо контрольованому експерименті тривалістю у вісім тижнів взяли участь 43 здорових чоловіків у віці від 50 до 72 років.
Програма"омолодження" включала:
- збалансовану дієту,
- повноцінний сон,
- фізичні вправи і релаксацію.
Додатково учасники приймали пробіотики і фітонутрієнти.
Раціон основа якості життя / Фото Unsplash
Як змінився раціон учасників
Основні зміни в харчуванні стосувалися зниження споживання вуглеводів, прийому в їжу корисних тваринних білків, включаючи печінку і рослинні білки, а також велику кількість овочів і фруктів з метою збагачення вітамінами і мінералами.
Спорт та біоритми
Учасники також обов'язково виконували фізичні навантаження – мінімум 30 хв у день виконання вправ середньої інтенсивності.
Для зниження стресу учасники виконували дихальні практики двічі в день. Сон становив приблизно 7 годин на добу.
Дані зміни в способі життя добровольців були спрямовані на конкретний біологічний механізм, званий метильованим ДНК.
Спорт допоможе залишатись молодими / Фото Unsplash
Завершення експерименту
Для оцінки результатів вчені проаналізували зразки слини і крові учасників.
8 тижнів експерименту привели до зниження біологічного віку учасників більш ніж на 3 роки в порівнянні з контрольною групою.
Унікальність і переваги експерименту, на думку авторів, полягають у використанні безпечної програми харчування і способу життя без медикаментів.
Це означає, що будь-яка людина може не тільки її повторити, але і слідувати цим правилам протягом життя.
Тепер команда вчених набирає нових добровольців для ще одного експерименту, з більшою вибіркою людей, який повинен підтвердити отримані результати в довгостроковій перспективі.