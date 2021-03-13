Грузія отримала першу партію вакцини AstraZeneca

У Грузію прибула перша партія вакцини AstraZeneca-SKBio проти коронавірусу в кількості 43,2 тисячі доз. Препарат розроблений британсько-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Першу партію вакцини доставили літаком в Тбіліський міжнародний аеропорт 13 березня, це також повідомляє представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Грузії.

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Перші дози вакцини вже прибули до Грузії. На першому етапі ми отримали 43 доз вакцини AstraZeneca, з якої почнеться вакцинація медперсоналу. Тривають переговори з нашими колегами і різними виробниками,

– додав Гарібашвілі.

Вакцина AstraZeneca-SKBio вироблена за ліцензією на підприємстві в Південній Кореї. Надалі нова поставка цієї вакцини буде здійснена в квітні.

Процес вакцинації почнеться в Грузії 15 березня. Першими отримають вакцину медичні працівники.

Наступна поставка – 86,4 тисячі доз – відбудеться в квітні, а рекомендований інтервал між ін’єкціями становить від 8 до 12 тижнів.

До слова, згідно з національним планом, в 2021 році Грузія планує прищепити до 65% дорослого населення країни або 1,6 мільйона осіб.