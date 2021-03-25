Грузія отримала першу партію вакцини Pfizer від COVID-19

Черговою країною, яка отримала вакцину проти коронавірусу компанії Pfizerr-BioNtech німецько-американського виробництва, стала Грузія. Там розпочали масове щеплення серед медиків і людей похилого віку.

Так, до аеропорту Тбілісі з США вже прибули 29 250 доз препарату проти коронавірусу компанії Pfizer.

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Партію спершу відправлять до Національного центру з контролю захворювань, згодом її розподілять до чотирьох локацій у Тбілісі, а також у Батумі та Кутаїсі.

Холодильні установки, які можуть зберігати вакцину Pfizer, є лише у шести грузинських клініках. Саме там буде відбуватися вакцинація.

Очільниця МОЗ Катерина Тікарадзе повідомила, що вакцина Pfizer буде доступна як для медиків, яких почали прищеплювати вакциною AstraZeneca від 15 березня, так і для громадян за 65 років.

Чи можливо подорожувати у Грузію

1 березня Грузія відкрила кордони для туристів з України. Так, українцям дозволений в'їзд без довідки про вакцинацію і без обов'язкового карантину.

Спершу країна планувала відкритися лише для людей, які вже пройшли щеплення від коронавірусу будь-якою вакциною.

Однак це створювало несправедливість, адже чимало громадян України не змогли б приїхати, а, скажімо, росіяни після вакцинування "Супутником" могли б вільно подорожувати. Відтак уряд вирішив, що для туристів з України та ще кількох країн можна зробити виняток: в’їжджати можна за умови двох ПЛР-тестів на коронавірус. Перший тест слід зробити не пізніше ніж за 72 години до прибуття у Грузію.