Найближчим часом у Грузії не планують закуповувати китайську вакцину від COVID-19, адже вважають її ненадійною. Натомість Україна вже замовила 5 мільйонів доз цієї вакцини від SinoVac.

Що про вакцину SinoVac думають у Грузії

У Грузії розглядають 2 вакцини від коронавірусу – від Pfizer і AstraZeneca. Про це заявила міністерка охорони здоров'я країни Катерина Тікарадзе, повідомляє "Ехо Кавказу".

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Щодо китайської вакцини, то наразі недостатньо інформації й надійності, Міністерство охорони здоров'я Грузії поки категорично не розглядає застосування китайської вакцини,

– наголосила Тікарадзе.

За словами міністерки, Грузія отримала підтвердження від платформи COVAX про постачання вакцини Pfizer для медиків. У країні відбувається інтенсивна підготовка до вакцинації.

"Необхідні законодавчі зміни, в цьому напрямку ми інтенсивно працюємо з парламентом", – додала глава МОЗ. У Грузії вже ініціювали відповідний законопроєкт, до кінця січня 2021 року там внесуть усі зміни, які забезпечать безперешкодне впровадження вакцини.

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Що відомо про закупівлю Україною китайської вакцини

Українська компанія "Лекхім" замовила 5 мільйонів доз китайської вакцини SinoVac.

Однак стало відомо, що ефективність китайської вакцини, яку планує купити Україна, виявилася нижчою, ніж заявляли досі.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу