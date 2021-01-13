Грузія категорично проти китайської вакцини, яку хоче купувати Україна
Найближчим часом у Грузії не планують закуповувати китайську вакцину від COVID-19, адже вважають її ненадійною. Натомість Україна вже замовила 5 мільйонів доз цієї вакцини від SinoVac.
Що про вакцину SinoVac думають у Грузії
У Грузії розглядають 2 вакцини від коронавірусу – від Pfizer і AstraZeneca. Про це заявила міністерка охорони здоров'я країни Катерина Тікарадзе, повідомляє "Ехо Кавказу".
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Щодо китайської вакцини, то наразі недостатньо інформації й надійності, Міністерство охорони здоров'я Грузії поки категорично не розглядає застосування китайської вакцини,
– наголосила Тікарадзе.
За словами міністерки, Грузія отримала підтвердження від платформи COVAX про постачання вакцини Pfizer для медиків. У країні відбувається інтенсивна підготовка до вакцинації.
"Необхідні законодавчі зміни, в цьому напрямку ми інтенсивно працюємо з парламентом", – додала глава МОЗ. У Грузії вже ініціювали відповідний законопроєкт, до кінця січня 2021 року там внесуть усі зміни, які забезпечать безперешкодне впровадження вакцини.
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Що відомо про закупівлю Україною китайської вакцини
- Українська компанія "Лекхім" замовила 5 мільйонів доз китайської вакцини SinoVac.
- Однак стало відомо, що ефективність китайської вакцини, яку планує купити Україна, виявилася нижчою, ніж заявляли досі.
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