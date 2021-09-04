Грузія відмовилася від партії вакцини AstraZeneca з Латвії: назвали причину

Грузинська опозиція заявила про те, що уряд країни відмовився від подарунка Латвії. Мовиться 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Там пояснили таке рішення. Хоча спершу прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі не підтвердив, але і не спростував інформацію про відмову від вакцини.

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Яка причина

Він сказав, що в Грузії зараз достатня кількість вакцин проти COVID-19, зокрема є препарати Pfizer і Sinovac. А на AstraZeneca немає очікуваного попиту.

Ми завезли і вакцину AstraZeneca, але наші лікарі та епідеміологи кажуть, що вона була менш пріоритетною. Якби в країні не було вакцин, а ми б відмовилися (від AstraZeneca), це було б злочином. А зараз це наш суверенний вибір – завезти ті вакцини, які хоче наше населення,

– сказав Гарібашвілі.

Глава Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я МОЗ Грузії Аміран Гамкрелідзе підтвердив, що країна відмовилась від подарованих вакцин.

Член опозиційної партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі назвав це рішення "безвідповідальним". Він вважає, що цю партію варто було б використовувати для вакцинації педагогів. Разом з тим, він додав, що політичних мотивів це рішення не має.

Вакцинація в Грузії

Щепитися AstraZeneca у Грузії можуть лише люди віком від 45 років. Із 16 років громадяни можуть обрати вакцину від Pfizer, а з 18 років — китайськими вакцинами Sinovac і Sinopharm.

Вакцинація проти коронавірусу в країні почалася з 15 березня. Масовою кампанія стала лише 5 липня.

Станом на 2 вересня у Грузії зробили понад 1,2 мільйона щеплень. Повністю вакциновано проти COVID-19 — 421 785 осіб (це 14,8% від дорослого населення країни).

. За допомогою міжнародної платформи COVAX раніше Грузія отримала до 130 тисяч доз вакцин AstraZeneca. На цей час у країни залишається до 20 тисяч доз цього препарату. При цьому темпи освоєння запасів відносно невеликі – по 700 – 800 доз щодня.