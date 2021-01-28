У Грузії вирішили запровадити карантин вихідного дня: які обмеження діятимуть
Влада Грузії заявила, що хоче запровадити карантин вихідного дня. Там у суботу та неділю не працюватиме громадський транспорт. Також не будуть працювати кафе, ресторани, магазини і ринки.
Джерело: Грузія Online
Міністерка охорони здоров'я Катерина Тікарадзе зазначила, дуже рішення є дуже важливим. Вона пояснила, що для підтримки епідситуації важливими є навіть 2 дні на тиждень низької мобільності людей.
До теми У Грузії протестували проти COVID-обмежень: фото, відео
Карантин вихідного дня діятиме у таких містах:
- Тбілісі;
- Батумі;
- Горі;
- Телаві;
- Поті;
- Зугдіді.
Міністерка додала, що таке рішення прийняли, беручи до уваги практики різних країн. За її словами, необов'язково, аби обмеження були саме у вихідні.
Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни. Можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть "закритими днями" субота і неділя, чи будь-які інші дні тижня", – підсумувала Тікарадзе.
COVID-19 у Грузії: що відомо
- У Грузії 28 жовтня запровадили низку обмежень, вони припинять дію вже 1 лютого. У цей день в країні вже мають запрацювати усі магазини та торгові центри.
- Громадяни протестували проти обмежень та вимагали, аби їх скасували. Як відреагують люди на карантин вихідного дня – наразі невідомо.
- Влада Грузії відновила регулярні авіарейси. Їх зупинили ще у березні 2020 року.
- Загалом у Грузії зафіксували коронавірус у 256 тисяч осіб. З них 246 вдалося одужати, а понад 3 тисячі, на жаль, померли.
Поділитися новиною