Влада Грузії заявила, що хоче запровадити карантин вихідного дня. Там у суботу та неділю не працюватиме громадський транспорт. Також не будуть працювати кафе, ресторани, магазини і ринки.

Джерело: Грузія Online

Міністерка охорони здоров'я Катерина Тікарадзе зазначила, дуже рішення є дуже важливим. Вона пояснила, що для підтримки епідситуації важливими є навіть 2 дні на тиждень низької мобільності людей.

До теми У Грузії протестували проти COVID-обмежень: фото, відео

Карантин вихідного дня діятиме у таких містах:

Тбілісі;

Батумі;

Горі;

Телаві;

Поті;

Зугдіді.

Міністерка додала, що таке рішення прийняли, беручи до уваги практики різних країн. За її словами, необов'язково, аби обмеження були саме у вихідні.

Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни. Можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть "закритими днями" субота і неділя, чи будь-які інші дні тижня", – підсумувала Тікарадзе.

COVID-19 у Грузії: що відомо