У Грузії вирішили запровадити карантин вихідного дня: які обмеження діятимуть

28 січня 2021 , 16:08
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Влада Грузії заявила, що хоче запровадити карантин вихідного дня. Там у суботу та неділю не працюватиме громадський транспорт. Також не будуть працювати кафе, ресторани, магазини і ринки.

Джерело: Грузія Online

Міністерка охорони здоров'я Катерина Тікарадзе зазначила, дуже рішення є дуже важливим. Вона пояснила, що для підтримки епідситуації важливими є навіть 2 дні на тиждень низької мобільності людей.

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Карантин вихідного дня діятиме у таких містах:

  • Тбілісі;
  • Батумі;
  • Горі;
  • Телаві;
  • Поті;
  • Зугдіді.

Міністерка додала, що таке рішення прийняли, беручи до уваги практики різних країн. За її словами, необов'язково, аби обмеження були саме у вихідні.

Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни. Можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть "закритими днями" субота і неділя, чи будь-які інші дні тижня", – підсумувала Тікарадзе.

COVID-19 у Грузії: що відомо

  • У Грузії 28 жовтня запровадили низку обмежень, вони припинять дію вже 1 лютого. У цей день в країні вже мають запрацювати усі магазини та торгові центри.
  • Громадяни протестували проти обмежень та вимагали, аби їх скасували. Як відреагують люди на карантин вихідного дня – наразі невідомо.
  • Влада Грузії відновила регулярні авіарейси. Їх зупинили ще у березні 2020 року.
  • Загалом у Грузії зафіксували коронавірус у 256 тисяч осіб. З них 246 вдалося одужати, а понад 3 тисячі, на жаль, померли.