У Грузії вирішили запровадити карантин вихідного дня: які обмеження діятимуть

Влада Грузії заявила, що хоче запровадити карантин вихідного дня. Там у суботу та неділю не працюватиме громадський транспорт. Також не будуть працювати кафе, ресторани, магазини і ринки.
Джерело: Грузія Online
Міністерка охорони здоров'я Катерина Тікарадзе зазначила, дуже рішення є дуже важливим. Вона пояснила, що для підтримки епідситуації важливими є навіть 2 дні на тиждень низької мобільності людей.
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Карантин вихідного дня діятиме у таких містах:
Міністерка додала, що таке рішення прийняли, беручи до уваги практики різних країн. За її словами, необов'язково, аби обмеження були саме у вихідні.
Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни. Можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть "закритими днями" субота і неділя, чи будь-які інші дні тижня", – підсумувала Тікарадзе.