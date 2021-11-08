Гроші за вакцинації в Грузії
Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. За його словами відсьогодні (8 листопада) вводиться одноразова доплата у 200 ларі (близько 63 доларів) для пенсіонерів, які до 1 січня вакцинуються проти коронавірусу.
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Гроші будуть зараховані відразу після першої дози вакцини,
– заявив Гарібашвілі.
Також за словами очільника уряду, Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування громадських місць. Фактично це COVID-паспорт, в якому міститься вся інформація про людину, пов'язана з коронавірусом.
Коронавірус в Грузії: коротко
- У Грузії підтверджено 755 046 випадків коронавірусу. З них одужало 693 129 осіб, померло 10 509.
- На цей час вакциновано всього 33,3% дорослого населення.
- 953 тисячі грузинів отримали дві дози вакцини проти коронавірусу.