В Грузії заплатять пенсіонерам за вакцинацію

Влада Грузії виплатить по 60 доларів тим пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Гроші за вакцинації в Грузії

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. За його словами відсьогодні (8 листопада) вводиться одноразова доплата у 200 ларі (близько 63 доларів) для пенсіонерів, які до 1 січня вакцинуються проти коронавірусу.

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Гроші будуть зараховані відразу після першої дози вакцини,

– заявив Гарібашвілі.

Також за словами очільника уряду, Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування громадських місць. Фактично це COVID-паспорт, в якому міститься вся інформація про людину, пов'язана з коронавірусом.

Коронавірус в Грузії: коротко