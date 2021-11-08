В Грузії заплатять пенсіонерам за вакцинацію

8 листопада 2021 , 15:47
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Джерело:

Sputnik Georgia

Влада Грузії виплатить по 60 доларів тим пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Гроші за вакцинації в Грузії

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. За його словами відсьогодні (8 листопада) вводиться одноразова доплата у 200 ларі (близько 63 доларів) для пенсіонерів, які до 1 січня вакцинуються проти коронавірусу.

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Гроші будуть зараховані відразу після першої дози вакцини,
– заявив Гарібашвілі.

Також за словами очільника уряду, Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування громадських місць. Фактично це COVID-паспорт, в якому міститься вся інформація про людину, пов'язана з коронавірусом.

Коронавірус в Грузії: коротко

  • У Грузії підтверджено 755 046 випадків коронавірусу. З них одужало 693 129 осіб, померло 10 509.
  • На цей час вакциновано всього 33,3% дорослого населення.
  • 953 тисячі грузинів отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. 