Однак влада ПАР не змогла підтвердити, що рекордні пологи дійсно відбулися. Родичі жінки також кажуть, що дітей досі не бачили. Іншими словами, доказів рекорду немає.
Тут детальніше Новий рекорд: жінка у ПАР народила одразу 10 дітей
Породілля-рекордсменка чи фейк: що наразі відомо
37-річна Госіаме Тамара Сітгол заявила, що за одні пологи народила 10 дітей. Інформація про це з'явилася у ЗМІ 8 червня і швидко розлетілася мережею, адже мовилося про світовий рекорд.
Однак виявилося, що доказів рекордних пологів насправді немає.
- 15 червня родина чоловіка Госіаме Тебого Тсотетсі заявила, що дітей вони так і не бачили. І, власне, про їхнє народження знають тільки зі слів жінки.
- Ба більше – вони не знають, де зараз перебуває ймовірна породілля-рекордсменка. Тож "поки не доведуть протилежне", родина вирішила вважати, що дітей Сітгол не народжувала.
Через значний резонанс інциденту зі заявою виступило міністерство охорони здоров’я ПАР: там запевнили, що не знайшли підтвердження народження 10 дітей від однієї жінки за раз у жодній лікарні.
Не може такого бути, щоб народилися 10 чи 8 дітей, і не виявлено жодних свідчень їхнього перебування чи існування,
– підсумували у міністерстві.
Тим часом видання The Daily Beast пише, що влада знає, де перебуває жінка, і що її затримали для проведення психіатричної експертизи. Також зазначається, що у Госіаме Сітгол немає жодних ознак минулої вагітності.