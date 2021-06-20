Однак влада ПАР не змогла підтвердити, що рекордні пологи дійсно відбулися. Родичі жінки також кажуть, що дітей досі не бачили. Іншими словами, доказів рекорду немає.

Тут детальніше Новий рекорд: жінка у ПАР народила одразу 10 дітей

Породілля-рекордсменка чи фейк: що наразі відомо

37-річна Госіаме Тамара Сітгол заявила, що за одні пологи народила 10 дітей. Інформація про це з'явилася у ЗМІ 8 червня і швидко розлетілася мережею, адже мовилося про світовий рекорд.

Однак виявилося, що доказів рекордних пологів насправді немає.

15 червня родина чоловіка Госіаме Тебого Тсотетсі заявила, що дітей вони так і не бачили. І, власне, про їхнє народження знають тільки зі слів жінки.

Ба більше – вони не знають, де зараз перебуває ймовірна породілля-рекордсменка. Тож "поки не доведуть протилежне", родина вирішила вважати, що дітей Сітгол не народжувала.

Через значний резонанс інциденту зі заявою виступило міністерство охорони здоров’я ПАР: там запевнили, що не знайшли підтвердження народження 10 дітей від однієї жінки за раз у жодній лікарні.

Не може такого бути, щоб народилися 10 чи 8 дітей, і не виявлено жодних свідчень їхнього перебування чи існування,

– підсумували у міністерстві.

Тим часом видання The Daily Beast пише, що влада знає, де перебуває жінка, і що її затримали для проведення психіатричної експертизи. Також зазначається, що у Госіаме Сітгол немає жодних ознак минулої вагітності.

Кому належить рекорд? Чинний "громадський" рекорд народжуваності належить мешканці Малі Халім Сіссе, яка у травні 2021 року народила 9 дітей у Марокко. Щодо цього факту сумнівів ні у кого немає. А от офіційний рекорд записаний на громадянку США Надю Сулеман – вона у 2009 році народила 8 дітей.