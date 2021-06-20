Гучна історія з Африки про народження жінкою 10 дітей може бути фейком

Мешканка Південно-Африканської Республіки заявила, що народила за раз 10 дітей. Новина розлетілася мережею та ЗМІ, адже мовилося про світовий рекорд.

Однак влада ПАР не змогла підтвердити, що рекордні пологи дійсно відбулися. Родичі жінки також кажуть, що дітей досі не бачили. Іншими словами, доказів рекорду немає.

Тут детальніше Новий рекорд: жінка у ПАР народила одразу 10 дітей

Породілля-рекордсменка чи фейк: що наразі відомо

37-річна Госіаме Тамара Сітгол заявила, що за одні пологи народила 10 дітей. Інформація про це з'явилася у ЗМІ 8 червня і швидко розлетілася мережею, адже мовилося про світовий рекорд.

Однак виявилося, що доказів рекордних пологів насправді немає.

15 червня родина чоловіка Госіаме Тебого Тсотетсі заявила, що дітей вони так і не бачили. І, власне, про їхнє народження знають тільки зі слів жінки.

Ба більше – вони не знають, де зараз перебуває ймовірна породілля-рекордсменка. Тож "поки не доведуть протилежне", родина вирішила вважати, що дітей Сітгол не народжувала.

Через значний резонанс інциденту зі заявою виступило міністерство охорони здоров’я ПАР: там запевнили, що не знайшли підтвердження народження 10 дітей від однієї жінки за раз у жодній лікарні.

Не може такого бути, щоб народилися 10 чи 8 дітей, і не виявлено жодних свідчень їхнього перебування чи існування,

– підсумували у міністерстві.

Тим часом видання The Daily Beast пише, що влада знає, де перебуває жінка, і що її затримали для проведення психіатричної експертизи. Також зазначається, що у Госіаме Сітгол немає жодних ознак минулої вагітності.