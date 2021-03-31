Гугліть на здоров'я: шукати симптоми хвороб в інтернеті не шкідливо

Багато людей шукають симптоми хвороб в інтернеті. Нове дослідження показало, що шкоду цього явища перебільшували й дуже часто це може мати позитивні наслідки.

Як відбувалося дослідження

Щодня мільйони людей шукають в пошукових системах свої симптоми й нерідко приймають рішення звернутися до лікаря, почитавши про своє можливе захворювання. Цінність такої "діагностики" багато вчених вважають спірною, оскільки вона може збити з пантелику і привести до непотрібного навіть небезпечного самолікування.

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Не дивлячись на повсюдне використання лікаря Гугла, користь і шкода пошуку інформації про здоров'я в інтернеті недостатньо вивчені, оскільки попередні роботи значною мірою обмежувалися наглядовими дослідженнями. Ми прагнули емпірично виміряти зв'язок пошуку в інтернеті з діагнозом, прийняттям рішення і рівнем тривожності,

– зазначили вчені.

У дослідженні брали участь 5 тисяч американців, їхній середній вік склав 45 років. Добровольців попросили поставити діагноз за кількома ознаками, спочатку на підставі власних знань, а потім через пошук в інтернеті. Симптоми варіювалися від легких до важких і належали до поширених захворювань і станів, таких як інфаркт, інсульт і вірусні інфекції.

Крім визначення діагнозу учасники повинні були відповісти на питання, чи потрібна пацієнту медична допомога і наскільки термінова. Діапазон можливих рішень варіювався від "нічого не робити й просто чекати" до виклику невідкладної допомоги. Також добровольці оцінювали рівень своєї тривожності.

Пошук симптомів в інтернеті покращує діагностику

В середньому точність діагнозу до пошуку в інтернеті вчені оцінили в 49,8%, а після гуглу – в 54%. При цьому не було ніякої різниці в точності прийняття рішення про отримання медичної допомоги та рівень тривожності.

В цілому, приблизно три чверті учасників змогли за симптомами правильно визначити, наскільки серйозний стан пацієнта, і вибрати, коли звертатися до лікаря. Краще за всіх з цим завданням впоралися літні люди з проблемами зі здоров'ям, в першу чергу жінки.