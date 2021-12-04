Новини про коронавірус в Україні 4 листопада

Захворюваність стабільна: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч COVID-хворих

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 2 грудня, в Україні виявили 13 206 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 1 196 дітей та 200 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 764 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 436 хворих померли. Натомість одужали 22 765 пацієнтів.

До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Ситуація з тестуванням:

За добу в Україні здійснили 84 942 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 42 557,

методом ІФА – 8 988,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 397.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 1 588;

Вінницька область – 530;

Волинська область – 561;

Дніпропетровська область – 770;

Донецька область – 816;

Житомирська область – 454;

Закарпатська область – 301;

Запорізька область – 499;

Івано-Франківська область – 331;

Київська область – 671;

Кіровоградська область – 187;

Луганська область – 177;

Львівська область – 739;

Миколаївська область – 446;

Одеська область – 848;

Полтавська область – 924;

Рівненська область – 489;

Сумська область – 295;

Тернопільська область – 249;

Харківська область – 408;

Херсонська область – 107;

Хмельницька область – 493;

Черкаська область – 730;

Чернівецька область – 207;

Чернігівська область – 386.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зафіксували 3 490 855 хворих на COVID-19. 3 041 385 з них вже подолали захворювання. Але 88 002, на жаль, пішли з життя. Від початку пандемії в Україні провели 16 051 772 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Яку вакцину проти коронавірусу найчастіше обирали українці

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 мешканців України. 13 685 625 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом в країні проведено 25 375 687 щеплень проти COVID-19 (і першою, і другою дозами).

Які препарати обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 497 856,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 352 402.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Уряд виділив 68,9 мільйона гривень на лікарні для чиновників

Джерело: Урядовий Портал

Кабінет міністрів виділив зі спеціального фонду державного бюджету 68,9 мільйона гривень для закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні Державного управління справами. Згідно з документом, кошти виділять на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання.

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Новини про коронавірус у світі 4 листопада

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 грудня у світі виявили понад 265 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Франція.

Тримали оборону 2 роки: на віддалених Островах Кука виявили перший випадок COVID-19

Джерело: MedicalXpress

У суботу, 4 грудня, на Островах Кука зареєстрували перший випадок коронавірусу з початку пандемії. Вірус виявили у 10-річного хлопчика. Він зі своєю сім'єю перебував на карантині після прибуття рейсом репатріації.

Створили жувальну гумку, яка знижує ризик передачі коронавірусу

Джерело: Molecular Therapy

Згідно з новим дослідженням, жувальна гумка з додаванням рослинного білка служить "пасткою" для вірусу SARS-CoV-2. Вона знижує вірусне навантаження в слині, потенційно стримуючи передачу вірусу.2



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