Гумка проти COVID-19, коронавірус на Островах Кука: новини про коронавірус 4 грудня
Джерело:24 канал
Уряд виділив 68,9 мільйона гривень на лікарні для чиновників. На віддалених Островах Кука виявили перший випадок COVID-19 від початку пандемії. Створили жувальну гумку, яка знижує ризик передачі коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 4 листопада
Захворюваність стабільна: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч COVID-хворих
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 2 грудня, в Україні виявили 13 206 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 1 196 дітей та 200 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 764 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 436 хворих померли. Натомість одужали 22 765 пацієнтів.
До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Ситуація з тестуванням:
За добу в Україні здійснили 84 942 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 42 557,
- методом ІФА – 8 988,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 397.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 1 588;
- Вінницька область – 530;
- Волинська область – 561;
- Дніпропетровська область – 770;
- Донецька область – 816;
- Житомирська область – 454;
- Закарпатська область – 301;
- Запорізька область – 499;
- Івано-Франківська область – 331;
- Київська область – 671;
- Кіровоградська область – 187;
- Луганська область – 177;
- Львівська область – 739;
- Миколаївська область – 446;
- Одеська область – 848;
- Полтавська область – 924;
- Рівненська область – 489;
- Сумська область – 295;
- Тернопільська область – 249;
- Харківська область – 408;
- Херсонська область – 107;
- Хмельницька область – 493;
- Черкаська область – 730;
- Чернівецька область – 207;
- Чернігівська область – 386.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зафіксували 3 490 855 хворих на COVID-19. 3 041 385 з них вже подолали захворювання. Але 88 002, на жаль, пішли з життя.
Від початку пандемії в Україні провели 16 051 772 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал
Яку вакцину проти коронавірусу найчастіше обирали українці
Джерело: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 мешканців України. 13 685 625 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом в країні проведено 25 375 687 щеплень проти COVID-19 (і першою, і другою дозами).
Які препарати обирали українці
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 497 856,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 352 402.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Уряд виділив 68,9 мільйона гривень на лікарні для чиновників
Джерело: Урядовий Портал
Кабінет міністрів виділив зі спеціального фонду державного бюджету 68,9 мільйона гривень для закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні Державного управління справами. Згідно з документом, кошти виділять на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання.
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Новини про коронавірус у світі 4 листопада
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 4 грудня у світі виявили понад 265 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48,9 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Франція.
Тримали оборону 2 роки: на віддалених Островах Кука виявили перший випадок COVID-19
Джерело: MedicalXpress
У суботу, 4 грудня, на Островах Кука зареєстрували перший випадок коронавірусу з початку пандемії. Вірус виявили у 10-річного хлопчика. Він зі своєю сім'єю перебував на карантині після прибуття рейсом репатріації.
Створили жувальну гумку, яка знижує ризик передачі коронавірусу
Джерело: Molecular Therapy
Згідно з новим дослідженням, жувальна гумка з додаванням рослинного білка служить "пасткою" для вірусу SARS-CoV-2. Вона знижує вірусне навантаження в слині, потенційно стримуючи передачу вірусу.2