"Гусяча шкіра" – це невеликі пухирці біля основи волосся на шкірі, які мимоволі виникають, коли людині холодно, або це може бути звичним станом шкіри. Так буває, якщо в людини фолікулярний гіперкератоз.

Що таке фолікулярний гіперкератоз і які ділянки шкіри він зачіпає розповіла дерматологиня-алерголог Марія Ярошенко, пише WONDER.

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Прояви фолікулярного гіперкератозу обумовлені тим, що мертві клітини шкіри у вигляді лусок заповнюють волосяні фолікули й утворюють характерні "пробки". Унаслідок цього формуються маленькі вузлики на шкірі плечей, передній поверхні стегон, щоках і сідницях. Я правило, шкіра навколо вузликів схильна до сухості, подразнення та почервоніння.

Фолікулярний гіперкератоз – що це? Фолікулярний гіперкератоз, або "гусяча шкіра" – це стан шкіри у вигляді висипу, який виникає в ранньому дитинстві або в підлітковому віці. Цей стан може мати сезонний характер: узимку висип загострюється, а влітку стає майже непомітним.

Що спричиняє такий стан

Точні причини досі не відомі, але на виникнення фолікулярного гіперкератозу може впливати спадковість – майже в половини пацієнтів хтось із родичів мав подібні прояви на шкірі.

Також, фахівці помітили, що алергіки й атопіки більш схильні до виникнення фолікулярного гіперкератозу.

Чи минає самостійно фолікулярний гіперкератоз?

З віком у більшості людей із фолікулярним гіперкератозом прояви слабшають. У деяких людей висипи можуть повністю зникати, а в інших залишаються до пізнього дорослого віку.

Варто уникати тригерів, тобто усього, що викликає сухість шкіри та призводить до загострення фолікулярного гіперкератозу.

Тригери гіперкератозу:

низька вологість повітря;

холодний період року;

тривале купання в гарячій воді;

тісний вовняний одяг – бо це призводить до тертя та подразнення шкіри.

Чи потрібна допомога дерматолога? Якщо прояви фолікулярного гіперкератозу не турбують, лікувати його не потрібно. Він безпечний для здоров’я людини.

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