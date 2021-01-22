"Гусяча шкіра": чому шкіра вкривається пухирцями та що з цим робити
"Гусяча шкіра" – це невеликі пухирці біля основи волосся на шкірі, які мимоволі виникають, коли людині холодно, або це може бути звичним станом шкіри. Так буває, якщо в людини фолікулярний гіперкератоз.
Що таке фолікулярний гіперкератоз і які ділянки шкіри він зачіпає розповіла дерматологиня-алерголог Марія Ярошенко, пише WONDER.
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Прояви фолікулярного гіперкератозу обумовлені тим, що мертві клітини шкіри у вигляді лусок заповнюють волосяні фолікули й утворюють характерні "пробки". Унаслідок цього формуються маленькі вузлики на шкірі плечей, передній поверхні стегон, щоках і сідницях. Я правило, шкіра навколо вузликів схильна до сухості, подразнення та почервоніння.
Фолікулярний гіперкератоз, або "гусяча шкіра" – це стан шкіри у вигляді висипу, який виникає в ранньому дитинстві або в підлітковому віці.
Цей стан може мати сезонний характер: узимку висип загострюється, а влітку стає майже непомітним.
Що спричиняє такий стан
Точні причини досі не відомі, але на виникнення фолікулярного гіперкератозу може впливати спадковість – майже в половини пацієнтів хтось із родичів мав подібні прояви на шкірі.
Також, фахівці помітили, що алергіки й атопіки більш схильні до виникнення фолікулярного гіперкератозу.
Чи минає самостійно фолікулярний гіперкератоз?
З віком у більшості людей із фолікулярним гіперкератозом прояви слабшають. У деяких людей висипи можуть повністю зникати, а в інших залишаються до пізнього дорослого віку.
Варто уникати тригерів, тобто усього, що викликає сухість шкіри та призводить до загострення фолікулярного гіперкератозу.
Тригери гіперкератозу:
- низька вологість повітря;
- холодний період року;
- тривале купання в гарячій воді;
- тісний вовняний одяг – бо це призводить до тертя та подразнення шкіри.
Чи потрібна допомога дерматолога?Якщо прояви фолікулярного гіперкератозу не турбують, лікувати його не потрібно. Він безпечний для здоров’я людини.
Як доглядати за такою шкірою вдома
- Для зменшення проявів фолікулярного гіперкератозу потрібний постійний і тривалий догляд за шкірою. Якщо людина перестає доглядати за шкірою, то висип доволі швидко повертається в попередній стан.
- Під час догляду за шкірою з фолікулярним гіперкератозом важливо запобігати сухості та звертати увагу на зволоження шкіри.
- Не слід використовувати грубих скрабів, мочалки, звичайного брускового мила – усього того, що може викликати подразнення та сухість.
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