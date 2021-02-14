У неділю, 14 лютого, Гвінея офіційно оголосила про початок епідемії вірусу Ебола. Наразі відомо про щонайменше 3 жертв.

Влада Гвінеї провела кризову нараду під керівництвом Міністерства охорони здоров'я. Там ухвалили рішення розпочати низку протиепідеміологічних заходів. Зокрема, ізолювати усіх, хто контактували із зараженими.

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Нараду провели після того, як аналізи підтвердили, що принаймні 3 жителів країни померли саме від Еболи.

За даними різних джерел, станом на 14 лютого зареєстрували від 5 до 7 заражених.

Що відомо про жертв Еболи