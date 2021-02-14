Люди помирають: Гвінея офіційно оголосила про початок епідемії Еболи

У неділю, 14 лютого, Гвінея офіційно оголосила про початок епідемії вірусу Ебола. Наразі відомо про щонайменше 3 жертв.
Влада Гвінеї провела кризову нараду під керівництвом Міністерства охорони здоров'я. Там ухвалили рішення розпочати низку протиепідеміологічних заходів. Зокрема, ізолювати усіх, хто контактували із зараженими.
Зауважте Нові віруси можуть згубити людство: чесний прогноз лікаря, що відкрив Еболу
Нараду провели після того, як аналізи підтвердили, що принаймні 3 жителів країни померли саме від Еболи.
За даними різних джерел, станом на 14 лютого зареєстрували від 5 до 7 заражених.
Що відомо про жертв Еболи
- Aljazeera повідомляє, що спалах розпочався після похорону медсестри, який відбувся 1 лютого. Згодом у 8 присутніх на церемонії проявилася низка симптомів. Зокрема, нудота, лихоманка та діарея.
- На цей час 3 заражених померли, ще 4 – перебувають у лікарні. Один із пацієнтів намагався втекти, однак його швидко знайшли та повернули до медзакладу.
- Окрім того, можлива четверта жертва Еболи. Результати тесту померлого очікують вже найближчим часом.
- Місцева влада дуже стурбована епідеміологічною ситуацією у країні. Гвінея вже надіслала запит у Всесвітню організацію охорони здоров'я, щоб отримати вакцину від Еболи.
- У ВООЗ пообіцяли залучити усі наявні ресурси для допомоги Гвінеї.