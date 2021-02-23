Після спалаху лихоманки Ебола Гвінея розпочала вакцинацію груп високого ризику. ВООЗ відправила у країну 11 тисяч доз вакцини rVSV-ZEBOV.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що імунізація розпочалася в Гуеці, сільській громаді в префектурі Н'Зерекоре, де 14 лютого зареєстрували перших хворих на Еболу.

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Кого вакцинуватимуть в першу чергу:

Медиків;

Людей, які контактували з підтвердженими хворими;

ВООЗ відправила 11 тисяч доз вакцини rVSV-ZEBOV зі штаб-квартири у Женеві. Окрім цього, організація планує організувати постачання близько 8 500 доз американської вакцини Merck. Тож для першого етапу імунізації Гвінея матиме майже 20 тисяч доз вакцин.

Окрім цього, Гвінеї допомагає Світова продовольча програма, яка організовує спеціальні рейси для постачання проти від Еболи та інших потрібних матеріалів.

У 2014-16 роках у Гвінеї був один з найбільших спалахів Еболи в Африці. Тоді на лихоманку захворіли 28 тисяч осіб. Жертвами захворювання стали понад 11 тисяч людей.

Спалах Еболи у Гвінеї: що відомо

BBC повідомило, що 14 лютого 2021 року уряд Гвінеї оголосив про епідемію хвороби Еболи в субпрефектурі Гуеке та у префектурі Нзерекоре, що на південному сході країни.

Станом на 23 лютого у Гвінеї виявили 7 хворих, 5 з яких вже померли. Нульовим пацієнтом може бути медсестра однієї з медичних установ, яку поховали 28 січня.

Після церемонії у деяких з людей, які були там присутні, проявилися типові симптоми для вірусу Ебола, зокрема: діарея, нудота, лихоманка та кровотеча.

Відібрані зразки підтвердили, що пацієнти потерпають від геморагічної лихоманки Ебола.

У 2014 – 2016 роках Гвінея стала епіцентром найбільшого спалаху Еболи, який забрав життя понад 11 тисяч людей по всій Африці. Але від 2016 року в країні не реєстрували нових випадків зараження.