У Гвінеї розпочалась вакцинація проти Еболи

Після спалаху лихоманки Ебола Гвінея розпочала вакцинацію груп високого ризику. ВООЗ відправила у країну 11 тисяч доз вакцини rVSV-ZEBOV.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що імунізація розпочалася в Гуеці, сільській громаді в префектурі Н'Зерекоре, де 14 лютого зареєстрували перших хворих на Еболу.

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Кого вакцинуватимуть в першу чергу:

Медиків;

Людей, які контактували з підтвердженими хворими;

ВООЗ відправила 11 тисяч доз вакцини rVSV-ZEBOV зі штаб-квартири у Женеві. Окрім цього, організація планує організувати постачання близько 8 500 доз американської вакцини Merck. Тож для першого етапу імунізації Гвінея матиме майже 20 тисяч доз вакцин.

Окрім цього, Гвінеї допомагає Світова продовольча програма, яка організовує спеціальні рейси для постачання проти від Еболи та інших потрібних матеріалів.

У 2014-16 роках у Гвінеї був один з найбільших спалахів Еболи в Африці. Тоді на лихоманку захворіли 28 тисяч осіб. Жертвами захворювання стали понад 11 тисяч людей.

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