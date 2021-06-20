Це вдвічі більший час, аніж інкубаційний період цього вірусу. Отож лише після завершення цього терміну можна говорити про кінець епідемії.

Раніше ВООЗ заявляє про ризики через спалахи Еболи у Гвінеї та Конго

8 травня визнали здоровим останнього пацієнта

8 травня останнього хворого на Еболу пацієнта визнали здоровим. Загалом під час другого спалаху виявили 16 підтверджених випадків недуги, ще 7 інфікувань були під питанням. Вірус забрав життя 12 людей.

Попередній раз вірус лютував у 2013 – 2016 роках

Зазначимо, що офіційно епідемію лихоманки Ебола оголосили у лютому 2021 року. Попередній раз спалах фіксували у 2013 – 2016 роках. Тоді хвороба обірвала життя понад 11 300 людей. В основному вірус лютував у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. Від 2016 до 2021 року у Гвінеї не фіксували жодного випадку недуги.

Зверніть увагу! Для подолання спалаху ВООЗ направила в Африку провідних спеціалістів. Інформацію про епідемію внесли у перелік надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

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