У Гвінеї закінчився другий спалах Еболи

У ВООЗ поділились радісною новиною: завершився спалах вірусу Еболи у Гвінеї. Для цього довелось чекати 42 дні, протягом яких не було жодного нового випадку.

Це вдвічі більший час, аніж інкубаційний період цього вірусу. Отож лише після завершення цього терміну можна говорити про кінець епідемії.

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8 травня визнали здоровим останнього пацієнта

8 травня останнього хворого на Еболу пацієнта визнали здоровим. Загалом під час другого спалаху виявили 16 підтверджених випадків недуги, ще 7 інфікувань були під питанням. Вірус забрав життя 12 людей.

Попередній раз вірус лютував у 2013 – 2016 роках

Зазначимо, що офіційно епідемію лихоманки Ебола оголосили у лютому 2021 року. Попередній раз спалах фіксували у 2013 – 2016 роках. Тоді хвороба обірвала життя понад 11 300 людей. В основному вірус лютував у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне. Від 2016 до 2021 року у Гвінеї не фіксували жодного випадку недуги.

Для подолання спалаху ВООЗ направила в Африку провідних спеціалістів. Інформацію про епідемію внесли у перелік надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

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