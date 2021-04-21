Харчові алергени: які продукти викликають алергію

Джерело:Сімейний лікар Марія Гунькало
Попри те, що будь-яка їжа може викликати алергію, більшість випадків харчової алергії провокуються лише 14 продуктами. Які це продукти – читайте далі.
Зауважимо, що згідно з законом Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів 2019 року, власники ресторанів в Україні зобов’язані інформувати гостей про інгредієнти, що використовуються у стравах, а особливо про алергени, що входять до офіційного списку харчових алергенів.
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Сімейна лікарка Марія Гунькало розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про те, які продукти є харчовими алергенами і де ми їх можемо споживати.
Можна зустріти в салатах-міксах, м’ясних продуктах, спеціях (кубиках для бульйону, супах, солі зі спеціями.
Пшениця, спельта, ячмінь, жито. Є в деяких типах борошна, макаронах, випічці, кус-кусі, соусах, м’ясних виробах тощо.
Краби, омари, креветки та скампії. Креветкові пасти, які часто використовують у тайських та південно-східних азійських каррі чи салатах.
Можуть міститися у тістечках, деяких м’ясних продуктах, майонезі, мусах, макаронах, соусах, випічці або продуктах, змащених чи глазурованих яйцем.
Риба
Риба та її сліди в деяких соусах чи продуктах, де можуть вони бути.
Це квітка, але вона також міститься в борошні. Люпинове борошно та насіння може бути у деяких видах хліба, випічці та у макаронах.
Відповідно входить до вершкового масла, сиру, вершків, сухого молока та йогурту. Можна знайти в продуктах, змащених чи глазурованих молоком, а також у порошкових супах та соусах.
До них відносяться мідії, равлики, кальмари. Їх також часто можна зустріти в устричному соусі або як інгредієнт у рибному рагу.
Рідка гірчиця, гірчичний порошок та насіння гірчиці належать до цієї категорії. Можна знайти у хлібі, каррі, маринадах, м’ясних продуктах, заправках для салатів, соусах та супах.
Це належить до горіхів, які ростуть на деревах, таких як кеш’ю, мигдаль та фундук. Можна знайти у хлібі, бісквітах, сухарях, десертах, горіхових порошках (в азіатських каррі), морозиві, марципані (мигдальна паста), горіхових оліях та соусах.
Не плутайте з арахісом, який насправді є бобовим і росте під землею,
– зазначила Марія Гунькало.
Часто використовують як інгредієнт печива, тортів, каррі, десертів, соусів (наприклад, соєвий соус), а також олії арахісу та арахісового борошна.
Горіхи та арахіс є харчовими алергенами / Фото: Getty Images
Кунжутне насіння часто можна знайти у хлібі (до прикладу, на посипаних булочках), хлібних паличках, кунжутному маслі та тахіні.
Часто міститься у квасолі, бобах едамаме, місо пасті, соєвому білку, соєвому борошні або тофу. Соя є основним інгредієнтом східної їжі. Його також можна знайти у десертах, морозиві, м’ясних продуктах, соусах та вегетаріанських продуктах.
Це інгредієнт, який часто використовують у сухофруктах, в м’ясних продуктах, безалкогольних напоях, у вині та пиві.