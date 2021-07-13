На Харківщині померло немовля: підозрюють отруєння дитячою сумішшю

У Харківській області в реанімації померла тримісячна дитина. Медики підорюють, що причиною отруєння могла стати дитяча суміш.

Трагічний випадок стався у селі Петропілля 9 липня. За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні.

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Згодом виявилось, що дитина навіть не була зареєстрована. Матір не зверталася під час вагітності до лікарів.

За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли. Як виявилося, дитина не була зареєстрована, мати не зверталася до лікаря протягом вагітності. Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин. Можливе отруєння розведеною дитячою сумішшю,

– розповіла Скрипник.

Радниця голови Лозовської міської територіальної громади Анна Скрипник заявила, що тепер у громаді ретельніше перевірятимуть жінок при надії та породіль.

Мешканців громади теж просять бути уважними одне до одного та повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви стосовно неналежного виховання дітей,

– йдеться у повідомленні.

Родина, в якій померло немовля, виховує ще двох дітей – 7 та 11 років. Вона характеризується не як асоціальна, але малозабезпечена.