Рік тому, коли розгортали ліжка для хворих з коронавірусом в залізничних лікарнях, в статистику Харківської області внесли велику цифру про їхню наявність, ніж було насправді. Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла, що замість 250 робочих ліжок в систему звітності для лікарень внесли 700.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак відзначила зростання випадків інфікування коронавірусом на Хаківщині, проте критичною ситуацію в області поки не називає.

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Я вважаю, що кожна цифра в статистиці, – на совісті того, хто її подавав. Насправді цифру формує навіть не департамент. Кожна лікарня в Med Data заповнює (можу навіть показати в телефоні, нон-стоп рухаються цифри). Тому наскільки я сьогодні, розбираючись з таблицями, зрозуміла, що певні цифри були певними людьми в минулому році десь надані, дещо завищеними. Тому відповідно на цифрі написано – 700 ліжок, а насправді реально працюючих – 250,

– сказала вона.

Микичак заявила, що існуючі на сьогодні потужності в лікарнях недостатні. Відтак в облдержадміністрації розв'язують питання розгортання додаткових ліжок.

"Зараз в Міністерстві паралельно відбувається чергова робоча зустріч з керівництвом "Укрзалізниці", медичного підрозділу про те, щоб більш активно залучалися потужності лікарень "Укрзалізниці", які у вас є. В тому числі, обласних лікарень. Тому що зараз саме в Харкові ліжок з кисневими магістралями не вистачає. У той же час залишається ще близько 200 ліжок в лікарнях Харківської області", – додала вона.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що станом на 27 березня в Україні для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу розгорнуто 74 927 ліжок, з яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії.

На даний момент в лікарнях перебуває 43 585 пацієнтів з COVID-19. Для прикладу, в Польщі, де два останні дні кількість виявлених випадків на рівні 35 тисяч, для госпіталізації хворих відведено 35 444 ліжок (зайнято 26 511),

– написав Ляшко у фейсбуці.