У мережі з'явилося відео, на якому зафіксований факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer.

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На Харківщині отримали понад 9 тисяч зіпсованих вакцин

Інцидент трапився ще 30 червня, однак через розголос прокоментували його лише тепер. Тоді "Укрмедпостач" поставив Харківському обласному аптечному складу 21,6 тисячі доз вакцини Comirnaty від Pfizer.

При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах,

– зазначили у департаменті.

У результаті зіпсованими виявилися 9 360 доз вакцини.

В ОДА запевнили, що не використовують зіпсовані препарати

Ці препарати перемістили до зони карантину, а згодом їх повернули до "Укрмедпостач". "Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не поставили на облік Харківської області.

У Харківській ОДА наголосили, що отримання кожної партії вакцини від коронавірусу фіксується на відео, яке потім скеровують постачальнику.

"1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП "Укрмедпостач" та до Міністерства охорони здоров'я України", – додали в ОДА. Там також запевнили, що "не допустять" використання протермінованих вакцин та препаратів з порушенням холодового ланцюга транспортування у щепленні жителів Харківщини".

Зверніть увагу! Наприкінці квітня в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини CoviShield від AstraZeneca. Це сталося через те, що у флаконах з препаратом немає градуювання, і медики не використовували залишену дозу у флаконі, бо думали, що вона менша від інших.