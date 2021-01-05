Харківське акціонерне товариство Біолік підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров'я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу.

"Біолік" просить про реєстрацію російської вакцини

Заяву опубліковано на сайті компанії, пише 24 канал. "Біолік" також опублікувала відповідний документ, з яким вона звернулась до українського МОЗ. Заявку направили ще 31 грудня.

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У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ Біолік повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу – вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ "НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї", МЗ РФ",

– йдеться у повідомленні компанії.

Від коментарів в компанії утримуються, опублікували лише "заяву на реєстрацію лікарського засобу".

Що відомо про домовленість "Біолік" з Росією

Проросійський нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук напередодні уже заявляв, що харківська компанія "Біолік" просила МОЗ зареєструвати в Україні російську вакцину "Спутник V", але тоді заяву спростували.

Втім така заява не є несподіванкою, ще на початку грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявляв, що "Біолік" вже налагодив виробництво "Спутника V". За його словами, виробничі потужності компанії відповідають усім вимогам стандарту GMP.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не розглядає питання закупівлі російської "вакцини".

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