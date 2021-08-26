У харків'янки виявили смертельну тропічну інфекцію: привезла з Нігерії

У Харкові 24 серпня госпіталізували жінку, в якої виявили тропічну малярію. Пацієнтка заразилася цією небезпечною інфекцією під час поїздки в Нігерію.

За кілька днів до виявлення хвороби, вона відчула перші симптоми. Проте до лікарів звертатися не поспішала.

Важливо Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування

Часто кусали комахи

Під час перебування в Нігерії жінка не хворіла. Проте розповіла, що її багато разів кусали комарі. Слід зазначити, що перед поїздкою харків'янка не приймала протималярійні препарати.

Перші симптоми проявилися вже 20 серпня. Це були загальна слабкість, головний біль, а також підвищення температури до 38,5 градуса. Згодом хвороба прогресувала, тому жінку забрала з дому швидка допомога.

Зауважте! Малярія – інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом. Людям вона найчастіше передається через укуси малярійних комарів, які там живуть. Тропічна малярія – найнебезпечніший підвид інфекції, який найчастіше призводить до смерті.

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Основні факти про малярію / Інфографіка 24 каналу