У Харкові катастрофічна ситуація з COVID-19: пацієнти просять волонтерів про допомогу

Кількість захворюваних на COVID-19 на Харківщині продовжує зростати шаленими темпами. Волонтери повідомляють, що до них надходить безліч скарг від людей, які потребують госпіталізації, але їх просто не приймають у медзаклади.

За інформацією Харківської міської ради, 80% всіх госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки. Водночас 4,6% з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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Влада не бачить проблеми

На початку тижня міські чиновники заявляли про те, що 100% місць із потоковим киснем у міських лікарнях Харкова заповнені. У вівторок, 19 жовтня, не називали категоричну цифру в 100%, але говорили, що "ситуація складна і постійно доводиться маневрувати". Тобто, як тільки пацієнту стає краще, на його місце одразу ж переводять іншого.

Наразі лікарні на Харківщині не ділять за принципом "міська" чи "обласна". МОЗ дозволило лікувати хворих на COVID-19 у 13 лікарнях регіону, які утворюють єдину базу. Тобто харків'ян везтимуть туди, де вільно.

Обласні чиновники заспокоюють, що браку кисню не буде. Наразі обладнано 2830 місць з потоковим киснем, з яких заповнено 1982 ліжка. Також підкреслили, що продовжують збільшувати кількість місць для прийому хворих на COVID-19.

Свідомо відтягують перехід в червону зону

Виконавча директорка благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна у коментарі "Суспільному" розповіла, що влада свідомо відтягує перехід у червону зону. Замість стримування хвороби та запровадження обмежень, у Харкові "додають госпітальні місця, щоб тримати місто у відповідних показниках".

Вона додала, що волонтери фонду намагаються допомагати, як можуть. Доки у Харкові не пройдуть вибори міського голови, у місті не буде адекватних заходів проти COVID-19. За її словами, владу цікавлять не люди, а електоральна підтримка.

Нехай нарешті в Харкові закінчаться вибори, і про людей почнуть думати не як про електорат, який хоче кафе, театри, транспорт і розваги, а як про живих людей, частина з яких помре найближчими тижнями, якщо зараз не зупиниться те, що робиться у Харкові. Iрина Кошкіна Виконавча директорка благодійного фонду "Свої"

Попереду найважчий місяць для області та держави

Волонтерка Наталія Попова на своїй фейсбук-сторінці також розповіла про реальну ситуацію із хворими на COVID-19 у Харкові. Вона зазначила, що кожен день має з десяток звернень, але допомогти може далеко не всім.

Для мене це особиста трагедія. 2 дні на госпіталізацію найгіршого пацієнта. 7 годин, щоб переконати сімейного лікаря видати 1 концентратор на сатурацію 80. Місця для госпіталізації немає. Наталія Попова Волонтерка

Вона зауважила, що попереду "найважчий місяць для області та держави".



Повідомлення хворої до волонтерки / Скриншот Наталії Попової



Пацієнтка просить допомоги у волонтерки / Скриншот Наталії Попової

Влада вважає, що паніку влаштовують навмисне

Попри критичну ситуацію, заступниця очільника міста Світлана Горбунова-Рубан вважає, що у ЗМІ сюжети перебільшені й викликають у людей непотрібну паніку.

"… Мені телефонують, ридають, що близька людина задихається, помирає, що негайно потрібно госпіталізувати, а швидка відмовляє. Я обдзвонюю усіх, знаходжу спосіб госпіталізації, після чого у 4 випадках передзвонюють і кажуть, що там нічого страшного, навіть кисень не потрібен", – повідомила вона.

Станом на зараз у Харкові тільки 20% повністю вакцинованих двома дозами людей.

Критична ситуація з COVID-19 у Харкові: дивіться відео

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