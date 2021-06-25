Відповідну інформацію оприлюднила харківська адвокатка Лариса Матвєєва. Вона й розповіла деталі справи про ненадання медичної допомоги чоловіку.

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Лікарку судять через ненадання меддопомоги

Сьогодні (мовиться про 25 червня – 24 канал) в Дзержинському районному суді Харкова оголосили обвинувальний акт лікарю-анестезіологу Марії Меренцевій. Конкретно вона майже 9 годин не надавала ніякої медичної допомоги хворому, що призвело до смерті,

– заявила адвокатка.

Вона також додала, що судові експерти та сторона обвинувачення одностайні в думці, що "якби хворого перевели в реанімацію і відразу б надали необхідне лікування, він міг би жити".

"Сама обвинувачена винною себе абсолютно не вважає, позови потерпілих не визнає ні в якому обсязі. Жодних вибачень чи співчуття від неї потерпілі так і не почули. Тепер всі докази досліджуватиме суд", – розповіла адвокатка.

Наступне засідання призначене на 1 липня 2021 року. Тоді допитають свідків.

Зверніть увагу! Мовиться про статтю кримінального кодексу про ненадання допомоги хворому медичним працівником. Якщо провину лікарки доведуть, то за частиною 2 цієї статті, їй загрожує обмеження волі на термін до 4 років або позбавленням волі – до 3 років, з можливим позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Також адвокатка розповіла, що на засіданні суду 25 червня "маленька тендітна дівчина – дочка загиблого – крізь сльози пояснювала суду і стороні захисту, що для неї є смерть батька". Попереду на неї чекають інші судові засідання.

"Але потерпілі на це йдуть, бо чекають справедливості", – пояснила Лариса Матвєєва.

До речі, адвокатка запевнила, що займається цією справою через те, що кримінальних справ про ненадання медичної допомоги практично немає, люди практично не знають своїх прав, а також вона вірить в необхідність покарання за злочин.

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