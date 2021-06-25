Лікарці у Харкові оголосили обвинувачення через ненадання допомоги: "світить" до 3 років тюрми

25 червня 2021 , 23:23
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Джерело:

фейсбук Лариси Матвєєвої

У Харкові суд оголосив обвинувачувальний акт лікарю-анестезіологу Марії Меренцевій. Її звинувачують в ненаданні без поважних причин медичної допомоги хворому.

Відповідну інформацію оприлюднила харківська адвокатка Лариса Матвєєва. Вона й розповіла деталі справи про ненадання медичної допомоги чоловіку.  

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Лікарку судять через ненадання меддопомоги

Сьогодні (мовиться про 25 червня – 24 канал) в Дзержинському районному суді Харкова оголосили обвинувальний акт лікарю-анестезіологу Марії Меренцевій. Конкретно вона майже 9 годин не надавала ніякої медичної допомоги хворому, що призвело до смерті, 
– заявила адвокатка. 

Вона також додала, що судові експерти та сторона обвинувачення одностайні в думці, що "якби хворого перевели в реанімацію і відразу б надали необхідне лікування, він міг би жити". 

"Сама обвинувачена винною себе абсолютно не вважає, позови потерпілих не визнає ні в якому обсязі. Жодних вибачень чи співчуття від неї потерпілі так і не почули. Тепер всі докази досліджуватиме суд", – розповіла адвокатка. 

Наступне засідання призначене на 1 липня 2021 року. Тоді допитають свідків. 

Зверніть увагу! Мовиться про статтю кримінального кодексу про ненадання допомоги хворому медичним працівником. Якщо провину лікарки доведуть, то за частиною 2 цієї статті, їй загрожує обмеження волі на термін до 4 років або позбавленням волі – до 3 років, з можливим позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Також адвокатка розповіла, що на засіданні суду 25 червня "маленька тендітна дівчина –  дочка загиблого – крізь сльози пояснювала суду і стороні захисту, що для неї є смерть батька". Попереду на неї чекають інші судові засідання.

"Але потерпілі на це йдуть, бо чекають справедливості", – пояснила Лариса Матвєєва.

До речі, адвокатка запевнила, що займається цією справою через те, що кримінальних справ про ненадання медичної допомоги практично немає, люди практично не знають своїх прав, а також вона вірить в необхідність покарання за злочин.

Останні скандали, пов'язані з лікарями: коротко 

  • На початку 2021 року в Новому Роздолі, що на Львівщині, від вірусної інфекції померла 17-річна вагітна дівчина. За кілька годин до своєї смерті вона зверталась до лікарів, які не надали їй жодної допомоги. Слідчі повідомили медикам про підозру.
  • Згодом у лютому 2021 року на Львівщині 62-річному анестезіологу-реаніматологу правоохоронці повідомили про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду. Мовилось, що через його недбалість померла породілля. Медик не надав необхідної допомоги жінці, яка перебувала у важкому стані.
  • На початку лютого 2021 року суд також виніс вирок щодо колишнього лікаря Стрийської центральної районної лікарні. Він повинен повернути понад 850 тисяч гривень матеріальної шкоди, які медзаклад сплатив за смерть пацієнта.
Автор: Діана Квасневська