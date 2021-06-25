Лікарці у Харкові оголосили обвинувачення через ненадання допомоги: "світить" до 3 років тюрми
Джерело:фейсбук Лариси Матвєєвої
У Харкові суд оголосив обвинувачувальний акт лікарю-анестезіологу Марії Меренцевій. Її звинувачують в ненаданні без поважних причин медичної допомоги хворому.
Відповідну інформацію оприлюднила харківська адвокатка Лариса Матвєєва. Вона й розповіла деталі справи про ненадання медичної допомоги чоловіку.
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Лікарку судять через ненадання меддопомоги
Сьогодні (мовиться про 25 червня – 24 канал) в Дзержинському районному суді Харкова оголосили обвинувальний акт лікарю-анестезіологу Марії Меренцевій. Конкретно вона майже 9 годин не надавала ніякої медичної допомоги хворому, що призвело до смерті,
– заявила адвокатка.
Вона також додала, що судові експерти та сторона обвинувачення одностайні в думці, що "якби хворого перевели в реанімацію і відразу б надали необхідне лікування, він міг би жити".
"Сама обвинувачена винною себе абсолютно не вважає, позови потерпілих не визнає ні в якому обсязі. Жодних вибачень чи співчуття від неї потерпілі так і не почули. Тепер всі докази досліджуватиме суд", – розповіла адвокатка.
Наступне засідання призначене на 1 липня 2021 року. Тоді допитають свідків.Зверніть увагу! Мовиться про статтю кримінального кодексу про ненадання допомоги хворому медичним працівником. Якщо провину лікарки доведуть, то за частиною 2 цієї статті, їй загрожує обмеження волі на термін до 4 років або позбавленням волі – до 3 років, з можливим позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Також адвокатка розповіла, що на засіданні суду 25 червня "маленька тендітна дівчина – дочка загиблого – крізь сльози пояснювала суду і стороні захисту, що для неї є смерть батька". Попереду на неї чекають інші судові засідання.
"Але потерпілі на це йдуть, бо чекають справедливості", – пояснила Лариса Матвєєва.
До речі, адвокатка запевнила, що займається цією справою через те, що кримінальних справ про ненадання медичної допомоги практично немає, люди практично не знають своїх прав, а також вона вірить в необхідність покарання за злочин.
Останні скандали, пов'язані з лікарями: коротко
- На початку 2021 року в Новому Роздолі, що на Львівщині, від вірусної інфекції померла 17-річна вагітна дівчина. За кілька годин до своєї смерті вона зверталась до лікарів, які не надали їй жодної допомоги. Слідчі повідомили медикам про підозру.
- Згодом у лютому 2021 року на Львівщині 62-річному анестезіологу-реаніматологу правоохоронці повідомили про підозру. Обвинувальний акт скерували до суду. Мовилось, що через його недбалість померла породілля. Медик не надав необхідної допомоги жінці, яка перебувала у важкому стані.
- На початку лютого 2021 року суд також виніс вирок щодо колишнього лікаря Стрийської центральної районної лікарні. Він повинен повернути понад 850 тисяч гривень матеріальної шкоди, які медзаклад сплатив за смерть пацієнта.