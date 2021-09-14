CoronaVac розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Про її можливе виробництво в Україні розповів керівник міста Ігор Терехов.

До теми Особливість вакцини CoronaVac: чому ефективність недооцінена

Зауважмо, що цей препарат вже використовують в Україні. У 2021 році група "ЛекХім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць або через два з пандемією. І те, що харківське підприємство має намір випускати вакцину і вкласти у виробництво близько 25 – 30 мільйонів євро – це дуже здорово,

– заявив Ігор Терехов.

За його словами, влада Харкова робить все можливе, аби підготуватися до ймовірної нової хвилі COVID-19: закуповує препарати, необхідне медичне обладнання Та кисневі станції.

Ефективність вакцини Coronavac

Джерело: The New England Journal of Medicine

Вчені з Чилі провели масштабне дослідження, в якому взяли участь 10,2 мільйона громадян країни. З них повний курс вакцинації пройшли 4,1 мільйона людей. Дослідники проаналізували частоту зараження, появи симптомів, ускладнень та летальності між щепленими та нещепленими людьми.

Результати дослідження:

проти симптоматичного перебігу COVID-19 – 65,9%,

в запобіганні госпіталізації – 87,5%,

в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,

проти смерті від ускладнень – 86,3%.

Зауважимо, що дослідження проводили наприкінці зими та на весні 2021 року – до того, як у світі почав поширюватися штам коронавірусу Дельта. Тож ефективність препарату проти нових штамів достеменно невідома.