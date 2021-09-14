У Харкові планують виробляти вакцину проти коронавірусу
Джерело:ТСН
У 2022 році фармацевтична компанія "ЛекХім" планує виробляти вакцину проти коронавірусу CoronaVac. Виробництво запустять на підприємстві в Харкові.
CoronaVac розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Про її можливе виробництво в Україні розповів керівник міста Ігор Терехов.
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Зауважмо, що цей препарат вже використовують в Україні. У 2021 році група "ЛекХім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.
Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць або через два з пандемією. І те, що харківське підприємство має намір випускати вакцину і вкласти у виробництво близько 25 – 30 мільйонів євро – це дуже здорово,
– заявив Ігор Терехов.
За його словами, влада Харкова робить все можливе, аби підготуватися до ймовірної нової хвилі COVID-19: закуповує препарати, необхідне медичне обладнання Та кисневі станції.
Ефективність вакцини Coronavac
Джерело: The New England Journal of Medicine
Вчені з Чилі провели масштабне дослідження, в якому взяли участь 10,2 мільйона громадян країни. З них повний курс вакцинації пройшли 4,1 мільйона людей. Дослідники проаналізували частоту зараження, появи симптомів, ускладнень та летальності між щепленими та нещепленими людьми.
Результати дослідження:
- проти симптоматичного перебігу COVID-19 – 65,9%,
- в запобіганні госпіталізації – 87,5%,
- в запобіганні переведення до реанімації – 90,3%,
- проти смерті від ускладнень – 86,3%.