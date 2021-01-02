Проросійський нардеп Віктор Медведчук заявив, що харківська компанія "Біолік" звернулася до МОЗ та Державного експертного центр з проханням зареєструвати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Втім, у компанії зауважили, що наразі ніяких контрактів не підписували.

З проханням про державну реєстрацію так званої вакцини компанія звернулася 30 грудня 2020 року. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив кум Володимира Путіна та скандальний нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, пише 24 канал.

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Що заявив Медведчук

Проросійський нардеп зазначив, що російський розробник вакцини вже дав дозвіл на трансферт технології та передачу "Біолік" клітинної лінії для її виробництва.

Таку передачу можна здійснити протягом 2 тижнів, а організувати виробництво вакцини – в термін від 3 до 6 місяців,

– наголосив кум Путіна.

Він додав, що клінічні дослідження "вакцини" нібито довели її безпеку та ефективність у понад 95% випадків. Заяви на придбання російського препарату, мовляв, вже подали 50 країн світу.

За словами Медведчука, відмовляючись від так званої вакцини Україна позбавляє населення права на "медичний захист від коронавірусу".

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Реакція компанії "Біолік"

У фармацевтичній компанії заявили, що технічно здатні виробляти вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні.

Наразі АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Спутник V". АТ ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії,

– наголосили у "Біолік".

У компанії додали, що проводять виробничу діяльність відповідно до чинного законодавства України: "Виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації".

Що відомо про ймовірне виробництво вакцини компанією "Біолік" На початку грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявляв, що "Біолік" вже налагодив виробництво "Спутника V". За його словами, виробничі потужності компанії відповідають усім вимогам стандарту GMP.



Втім, у Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками заявляли, що вперше чують про це. Крім того, спростувала заяву Дмитрієва і компанія "Біолік".

Що не так із російською "вакциною"