Вслід за Львовом: у Харкові терміново шукають медиків через спалах COVID-19
У Харкові через стрімку захворюваність на COVID-19 шукають додаткових медичних працівників. Міська влада також просить Нацслужбу здоров'я України дозволити поєднувати в бригаді медиків з різних лікувальних установ.
Джерело:Харківська міська рада
Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що у березні 2021 року навантаження на "ковідні" бригади збільшилося у 1,5 раза у порівнянні з січнем та лютим. Однак нові бригади можна сформувати тільки при перевантаженості вже наявних.
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Горбунова-Рубан припустила, що у квітні в Харкові може вже не вистачати медиків, які могли б стати частиною бригад. Через це вона звернулася до всіх, хто має медичну освіту.
У березні кількість хворих почала різко підвищуватися, але ми не можемо створити нові бригади, поки не здамо березневий звіт в НСЗУ і вони не побачать, що бригади працювали з перевантаженням,
– розповіла заступниця міського голови.
Варто зауважити, що бригади для роботи з хворими на COVID-19 можуть бути сформовані тільки зі співробітників лікарень, де працюють такі відділення.
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Горбунова-Рубан розповіла, що у "ковідні бригади" потрібно анестезіологів, кардіологів, терапевтів, медсестер та молодший медичний персонал.
"Якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати високу зарплату в період роботи в цих бригадах – звертайтеся в наші медустанови. Це можуть бути науковці, студенти з середньою медичною освітою", – заявила заступниця міського голови.
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