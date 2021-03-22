Вслід за Львовом: у Харкові терміново шукають медиків через спалах COVID-19

У Харкові через стрімку захворюваність на COVID-19 шукають додаткових медичних працівників. Міська влада також просить Нацслужбу здоров'я України дозволити поєднувати в бригаді медиків з різних лікувальних установ.

Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що у березні 2021 року навантаження на "ковідні" бригади збільшилося у 1,5 раза у порівнянні з січнем та лютим. Однак нові бригади можна сформувати тільки при перевантаженості вже наявних.

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Горбунова-Рубан припустила, що у квітні в Харкові може вже не вистачати медиків, які могли б стати частиною бригад. Через це вона звернулася до всіх, хто має медичну освіту.

У березні кількість хворих почала різко підвищуватися, але ми не можемо створити нові бригади, поки не здамо березневий звіт в НСЗУ і вони не побачать, що бригади працювали з перевантаженням,

– розповіла заступниця міського голови.

Варто зауважити, що бригади для роботи з хворими на COVID-19 можуть бути сформовані тільки зі співробітників лікарень, де працюють такі відділення.

Міський голова Львова Андрій Садовий 20 березня закликав ще незадіяних медиків приєднатись до боротьби з пандемією COVID-19. Станом на 22 березня, вже 400 медпрацівників зголосились допомогти.

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Горбунова-Рубан розповіла, що у "ковідні бригади" потрібно анестезіологів, кардіологів, терапевтів, медсестер та молодший медичний персонал.

"Якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати високу зарплату в період роботи в цих бригадах – звертайтеся в наші медустанови. Це можуть бути науковці, студенти з середньою медичною освітою", – заявила заступниця міського голови.

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