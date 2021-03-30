У Харкові від тропічної малярії померла жінка, яка у березні повернулась до України із Танзанії.

Жінка 1981 року народження перебувала в Африці з 14 лютого по 14 березня. У цей же період жінка відвідувала і Занзібар. 19 березня у неї з'явилися перші симптоми хвороби – слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7°​.

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23 березня вона звернулася до медиків, а наступного дня її госпіталізували. 25 березня у жінки офіційно діагностували тропічну малярію.

За словами хворої, під час перебування у Танзанії її кусали комарі. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування не проводила. На жаль, лікарі не змогли врятувати життя пацієнтки.

При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що 19 березня 2021 у хворої з'явились клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 градуса. Вперше за медичною допомогою вона звернулася 23 березня, однак їй було проведено обстеження лише на наявність SARS-CoV-2, обстеження на малярію не проводились,

– повідомили у пресслужбі.

За 2020 рік та поточний період 2021 року на Харківщині зареєстрували 8 завізних випадків малярії, зокрема 2 летальних.

Що таке малярія?

Малярія – це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів" (Anopheles). 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування / Інфографіка 24 каналу