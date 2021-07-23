У Харкові жінці видалили груди без її згоди: вона вимагає компенсацію

У Харкові жінці ампутували праву молочну залозу, хоча повинні були видалити тільки її частину, щоб перевірити тканини на наявність раку.

Лікарі повинні були провести лише гістологію

Як розповіла потерпіла 3 роки тому лікарі запідозрили в неї злоякісну пухлину. Щоб встановити діагноз, вони запропонували їй пройти нескладну операцію з видалення шматочка тканини молочної залози для гістологічної перевірки (мікроскопічне дослідження зразків тканин).

До теми Хлопець помер під час операції на очах: назвали причину трагедії в Дніпрі

Жінка погодилась на перевірку

Мені вже було настільки страшно, що я погодилася. Коли я отямилась після наркозу, перше запитання я поставила медсестрам, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке,

– пояснила Олена.

Позиція лікарів

У медзакладі стверджують, що жінці надали чітко поставлений діагноз, в який вона досі не вірить.

Під час проведення операції з видалення молочної залози єдиною помилкою було те, що хірург не зробив про це офіційного запису.

Тепер пацієнтка вимагає компенсацію

Постраждала звернулася в поліцію, де за фактом порушено кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.

Тим часом Олена Карманова має намір через суд отримати відшкодування морального збитку – 5 мільйонів гривень. За ці гроші жінка планує поставити імплантат грудей.