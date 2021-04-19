Відомо, що фізична активність добре впливає на когнітивні здібності. Але вчені з Науково-дослідного інституту Ротмана (Канада) виявили, що робота по дому позитивно впливає і на мозок.

Насамперед мова йде про літніх людей. Адже у дослідженні взяли участь саме вони. Втім, вибірка досить невелика – всього 66 осіб.

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Дослідники опитали в кожного учасника, скільки часу вони витрачають на домашні справи: прибирання, готування, закупи, дрібний ремонт тощо.

Виявилося, що у тих літніх людей, які більше приділяють часу хатній роботі, обсяг мозку більший у порівнянні з тими людьми, які уникають подібної роботи. Ці особливості виявили в гіпокампі, який відіграє важливу роль в процесах пам'яті й навчання. А також в лобовій частці, яка бере участь у багатьох аспектах пізнання.

Разом з тим вчені не виключають, що наслідок і причину в цьому випадку можна поміняти місцями: люди з великим об'ємом мозку охочіше займаються домашніми справами, ніж ті, у кого цієї особливості немає.

Але існують непрямі докази на користь того, що це не так, і розвиток мозку – наслідок, а не причина такої активності.

Чому робота по дому може бути корисною для мозку

Відомо, що фізичне навантаження позитивно впливає на здоров'я серця. Тож можливо, що робота по дому впливає і на серце, і на кровоносні судини. А значить, пов'язана і зі здоров'ям мозку.

Ба більше, планування й організація домашніх справ можуть сприяти формуванню нових нейронних зв'язків під час старіння організму.

Є ймовірність і того, що люди похилого віку, які більше займаються хатніми справами, менше часу витрачають на сидячий спосіб життя. Що теж пов'язано з кращою роботою мозку.

У майбутньому вчені планують об'єктивно вивчити фізичну активність в домашніх умовах за допомогою переносних пристроїв. Таким чином вони зможуть скласти рекомендації для літніх людей з метою профілактики захворювань головного мозку.