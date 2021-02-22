Хай вакцина приїде, і люди це побачать, – Зеленський розповів про суперечки зі Степановим
Президент України Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав, що про вакцину проти коронавірусу треба говорити тоді, коли вона приїде в Україну.
Джерело:24 канал
Зеленський сказав, що це стало причиною постійних сперечань з очільником МОЗ Максимом Степановим, коли він каже: "Все, вона (вакцина, – ред.) їде".
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Я йому відповідаю: "Максиме, я вас дуже прошу, хай вона приїде і люди це побачать",
– розповів Володимир Зеленський.
Президент України додав, що справді багато людей зараз нервують через це і цікавляться, коли все ж вакцина прибуде в Україну і стартує масове щеплення проти коронавірусу. Однак Зеленський зазначив, що наразі причин для того, щоб нервуватися, немає.
Не хочу говорити коли прибуде вакцина. Хочу дочекатися, коли прибуде… З заводу вона вже виїхала в нашому напрямку,
– додав він.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Очільник МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.
- Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України, однак вона досі не стартувала.
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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