Хай вакцина приїде, і люди це побачать, – Зеленський розповів про суперечки зі Степановим

Президент України Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав, що про вакцину проти коронавірусу треба говорити тоді, коли вона приїде в Україну.

Зеленський сказав, що це стало причиною постійних сперечань з очільником МОЗ Максимом Степановим, коли він каже: "Все, вона (вакцина, – ред.) їде".

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Я йому відповідаю: "Максиме, я вас дуже прошу, хай вона приїде і люди це побачать",

– розповів Володимир Зеленський.

Президент України додав, що справді багато людей зараз нервують через це і цікавляться, коли все ж вакцина прибуде в Україну і стартує масове щеплення проти коронавірусу. Однак Зеленський зазначив, що наразі причин для того, щоб нервуватися, немає.

Не хочу говорити коли прибуде вакцина. Хочу дочекатися, коли прибуде… З заводу вона вже виїхала в нашому напрямку,

– додав він.

Вакцинація в Україні: що відомо

Очільник МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.

та привезти першу партію особисто. Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України, однак вона досі не стартувала.

Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.

Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу