У Helsi з'явилася зручна система для координації донорства крові

Медична система Helsi та платформа donor.ua створили зручний сервіс для донорства крові. Вона допоможе пришвидшити та скоординувати дії людей, які хочуть здати кров.

Також система сповіщатиме, коли вашому регіону потрібна буде кров. Щоб допомогти або долучитися до такої необхідної ініціативи, необхідно заповнити анкету на сайті helsi.me

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Переваги системи для координації донорства крові

Якщо у вашій області буде необхідність у донорах відповідної групи крові, вам надішлють повідомлення з контактами центрів крові.

Ваші дані про групу крові та резус-фактор обробляються алгоритмом у системі Helsi та не передаватимуться медпрацівникам.

Допомагаймо одне одному і ми переможемо! Все буде Україна!,

– написали в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Хто може бути донором крові

Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка дала згоду дати кров або плазму, та не має медичних і соціальних протипоказань.

За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними і вірусними захворюваннями. Напередодні ввечері здачі крові донор не повинен вживати жирну, смажену та гостру їжу, копчені та молочні продукти, яйця.



Як підготуватися до здачі крові на донорство / Інфографіка 24 каналу