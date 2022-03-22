Про нестачу препаратів говорять фармацевти. Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв у фейсбуці.

Важливо У яких аптеках України можна купити інсулін: молоді науковці розробили карту

Аптеки напівпорожні. "Сердечного", "від щитовидки", від тиску, жарознижуючого, медикаментів "швидкої допомоги" – препаратів від цукрового діабету, за словами фармацевтів, давно немає,

– написав він.

Причому, за їхніми словами, розібрали усі полиці буквально в перші дні наступу Росії. Однак залишається головна проблема – людей, які зараз насправді потебують ліків позбавили можливості їх купити.

Він зазначив, що більшість українців скупили ліки "на всякий випадок".

"Скажіть мені, будь ласка, у перші дні війни різко пішли у зріст усі хвороби, чи це все-таки наше пострадянське: поки є – треба брати?", – обурився мер.

І додав, що ціни у аптеках теж дещо зросли. Однак вирішити це можна лише одним способом: живою здоровою конкуренцією. Від покупців теж багато чого залежить, додав Колихаєв.