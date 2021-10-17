На Херсонщині планують відкрити ще одну лікарню під COVID-19: яка ситуація в регіоні

Херсонська область першою увійшла до червоної карантинної зони. Досить напружена ситуація у лікарнях, яким тепер потрібно у 2 – 4 рази більше кисню, ніж раніше.

Про складну ситуацію в регіоні розповів заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко. Влада планує відкрити ще один заклад для лікування COVID-хворих.

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За словами Якименка, пацієнти потребують значно більше кисню, ніж раніше. Нині до лікарень частіше надходять люди з дуже важким перебігом хвороби.

Ми зараз плануємо ще одну лікарню відкрити під COVID. Нікуди не поділися сезонні хвороби, серцево-судинні, які потребують невідкладного реагування. Зараз ми зробили так, щоби відстань між пацієнтом і лікарнею, куди його доставляють, не перевищувала 40 км. Тому що під час нинішньої хвилі у 2 – 4 рази потрібно більше кисню для пацієнтів, ніж раніше. Причина у дуже тяжкому перебігу хвороби, який ми спостерігаємо у пацієнтів,

– заявив Якименко.

Окрім цього, на Херсонщині планують розгорнути ще до 400 ліжок. Це буде в інших лікарнях, оскільки в тих, які зараз спеціалізуються на лікування коронавірусу, вже додали, скільки могли.

Нагадаємо, що червону зону в регіоні ввели 12 жовтня. 18 жовтня відповідні обмеження ввели ще у 4 областях.

Які регіони України перебувають в червоній зоні

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Херсонська область, Запорізька область, Одеська область, Донецька область, Дніпропетровська область.



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