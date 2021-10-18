Дослідження впливу пластику на смертність

Вчені проаналізували дані 5,3 тисячі американців 55 – 64 років, які брали участь в національному дослідженні здоров'я і харчування. Зокрема, фахівці вивчили концентрацію фталатів в зразках сечі добровольців і зафіксували всі випадки смерті в цій групі.

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Вони також скористалися даними з бази Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC), щоб оцінити економічні втрати ранньої смерті в цій віковій групі.

Фталати вбивають десятки тисяч людей

В результаті вчені виявили зв'язок між щоденним впливом фталатів і передчасною смертю, в першу чергу від серцево-судинних захворювань.

Крім того, люди з високим рівнем фталатів у сечі мали більше шансів померти від будь-якої причини в порівнянні зі своїми однолітками, у яких концентрація цих речовин була нижчою. При цьому високий рівень фталатів не був пов'язаний зі збільшенням ризику смерті від онкозахворювань.

Фталати – що це? Це солі та ефіри фталевої кислоти. Широко використовуються в промисловості для додання м'якості, міцності, гнучкості та еластичності пластиковим виробам, зокрема, при виготовленні харчових контейнерів. Також містяться в деяких медичних виробах, іграшках, шлангах, косметиці, парфумерії та ін.

За оцінками вчених, використання фталатів у виробництві товарів масового споживання щорічно призводить до 93 –107 тисяч смертей літніх американців. Економічні збитки від цих втрат становлять від 40 до 47 мільярдів доларів.

Автори зазначили, що ці дані не показують прямий причинно-наслідкового зв'язку між впливом фталатів і передчасною смертю, оскільки біологічний механізм цього явища поки неясний. У своїх подальших роботах вчені планують досліджувати роль цих хімічних речовин в регуляції гормонів і запаленні.

Раніше вчені з'ясували, щодня люди разом з їжею споживають мікроскопічні шматочки пластику, з часом кількість спожитого пластику просто вражає. В основному пластик потрапляє з питною водою, а також і з такими продуктами, як молюски.