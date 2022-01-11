Хірурги у США вперше пересадили людині серце свині: відео експериментальної операції

Американські хірурги успішно пересадили людині серце генетично модифікованої свині. Така операція трапилася вперше в медицині.

Вона відбулася в 7 січня у лікарні Балтімора і тривала 7 годин. Її проводили хірурги з Медичного центру Університету штату Меріленд (UMMC).

Увага Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Що відомо про експериментальне втручання

Хірурги з Меріленда використали серце свині, яка була генетично модифікована для видалення "цукрового" гена – він виробляє фермент травлення ізомальтазу.

За словами медиків, трансплантація показала, що "серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в людини без негайного відторгнення".

Тож Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), яке спостерігає за експериментами з ксенотрансплантації (пересадки органів між різними біологічними видами), надало екстрений дозвіл на операцію. Він передбачений лише у разі виняткових обставин, коли у пацієнта вже немає інших варіантів.

Переломний момент

"Якщо це спрацює, у пацієнтів, які страждають, буде нескінченний запас цих органів", – заявив науковий керівник університетської програми з пересадки від тварини до людини Мухаммад Мохіуддін.

Водночас головний лікар UNOS Девід Классен наголосив, це лише перший попередній крок у вивченні того, чи зможе ксенотрансплантація нарешті спрацювати.

"Думаю, цю подію можна охарактеризувати як переломний момент", – підкреслив він.

Вибір між смертю і життям

Вже через 3 дні після експериментальної операції, 57-річний Девід Беннетт почувається добре.

Це був вибір між смертю і трансплантацією. Я хочу жити. Я знаю, що це постріл у темряві, але це мій останній шанс,

– сказав Беннетт за день до операції.

Попередні спроби таких операцій – невдалі

Однак попередні спроби такої трансплантації – або ксенотрансплантації – були невдалими, в основному через те, що організм пацієнтів швидко відторгав орган тварини.

Втім, у 1984 році немовля Бебі Фей прожило 21 день із серцем бабуїна, після чого померло від ниркової інфекції.

Однак сподіваються, що цього разу все буде по-іншому, адже хірурги Меріленду використали серце свині, яка зазнала редагування генів, щоб видалити цукор з клітин, який відповідає за це надшвидке відторгнення органу.

Які особливості к сенотрансплантації Ксенотрансплантація – це пересадка органів, тканин чи клітинних структур від організму одного біологічного виду на організм іншого біологічного виду.



При цьому варто розуміти, що органи та тканини мають бути "вирощені" особливим чином. Тобто, грубо кажучи, не можна взяти будь-яку тварину та пересадити орган від неї людині. Орган просто не працюватиме правильно. Саме тому для таких експериментів використовуються генетично модифіковані види тварин. Щоб усередині них, якщо можна так сказати, виросли б придатні для пересадки органи.

У США хірурги вперше пересадили людині серце свині: дивіться відео